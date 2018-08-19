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В Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!»
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В Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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