В Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!»

Минск , 18 августа / Синьхуа / — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 18 августа /Синьхуа/ — В выходные дни у Дворца спорта в Минске прошла ярмарка «Здравствуй, Школа!», где можно было закупиться всем необходимым в преддверии нового учебного года. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич