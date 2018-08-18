Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям

Ташкент, 18 августа / Синьхуа / — Согласно итогам исследования Orb Media Узбекистан Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям, сообщают сегодня местные СМИ. В опросе приняли участие более 150 тыс. человек в 101 стране. Румыния, Казахстан и Узбекистан и Венгрия возглавляют эти страны, Турция Пакистан заняли последующие места. —0—