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Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям
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Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям
ИА Синьхуа
23 минуты назад
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Ташкент, 18 августа /
Синьхуа
/ — Согласно итогам исследования Orb Media
Узбекистан
и
Венгрия
признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям, сообщают сегодня местные СМИ.
В опросе приняли участие более 150 тыс. человек в 101 стране.
Узбекистан и Венгрия возглавляют эти страны,
Турция
,
Румыния
,
Казахстан
и
Пакистан
заняли последующие места. —0—
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