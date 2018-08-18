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Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям
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Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Ташкент, 18 августа /Синьхуа/ — Согласно итогам исследования Orb Media Узбекистан и Венгрия признаны странами с высоким уровнем уважения к пожилым людям, сообщают сегодня местные СМИ.
В опросе приняли участие более 150 тыс. человек в 101 стране.
Узбекистан и Венгрия возглавляют эти страны, Турция, Румыния, Казахстан и Пакистан заняли последующие места. —0—
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