Лукашенко упрекнул россиян в глупости и заявил о нежелании отчитываться в Кремле

«Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.

«Некоторые, особенно россияне, «плявузгают» (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?», — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны».

Вместе с тем белорусский президент заверил, что Россия — «самая близкая страна», и назвал отношения двух государств самыми продвинутыми. «Мы от одного корня: белорусы, россияне и украинцы», — поведал он. Лукашенко также пояснил, что не хочет конфликта с Россией и не выбирал соседей на Западе.

«Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом», — заключил он.