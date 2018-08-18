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Лукашенко упрекнул россиян в глупости и заявил о нежелании отчитываться в Кремле
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Лукашенко упрекнул россиян в глупости и заявил о нежелании отчитываться в Кремле 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства во время кадровых назначений в правительстве, передает «Интерфакс».
«Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.
«Некоторые, особенно россияне, «плявузгают» (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?», — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны».
Вместе с тем белорусский президент заверил, что Россия — «самая близкая страна», и назвал отношения двух государств самыми продвинутыми. «Мы от одного корня: белорусы, россияне и украинцы», — поведал он. Лукашенко также пояснил, что не хочет конфликта с Россией и не выбирал соседей на Западе.
«Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом», — заключил он.
Ранее в субботу, 18 августа, Лукашенко обновил состав правительства республики. На пост премьер-министра он назначил Сергея Румаса, руководившего Банком развития, первым заместителем Румаса стал начальник аппарата Совета министров Александр Турчин, новыми вице-премьерами — Игорь Ляшенко (возглавлял концерн «Белнефтехим»), Владимир Кухарев (работал в Комитете государственного контроля) и бывший посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.
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