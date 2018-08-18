Уважаем батьку: Самые знаменитые фразы Александра Лукашенко 

Ранее «Вечерка» предлагала познакомиться с самыми известными фразами, произнесенными президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые запомнились всем надолго. На этот раз вниманию предлагаем высказывания президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
— Чтобы понять, как я сплю — со мной надо спать, — сказал Лукашенко журналистке во время пресс-конференции для белорусских СМИ 23 декабря 2011 года в ответ на вопрос, как он спит, зная, что его политические оппоненты на данный момент отбывают тюремные сроки.
— Моряки — это больные люди. Не каждый сможет на этом флоте служить… Я не водный, я земной человек, — сказал Александр Григорьевич на той же конференции.
— Не пускают нас в ВТО, давайте создадим свое ВТО, — сказал Лукашенко на одной из пресс-конференций.
— У меня не такая грудь как у них, — сказал Лукашенко на пресс-конференции в октябре 2012 года, отвечая на вопрос о женском движении Femen, которое известно своими эпатажными акциями протеста.
— Что касается таких козлов как Баррозу, ну, был какой-то Баррозу в Португалии, выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше смотрю, что там где ляпнул из европейских чиновников, — прокомментировал Лукашенко высказывания президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, который сообщил, что не приедет на международную конференцию по чернобыльским вопросам, если там появится Александр Григорьевич.
О своей жизни Лукашенко всегда говорил просто:
— В детстве я рос среди животных и растений.
— Я работал в деревне и жил с мужиками.
После победы минского «Динамо» над «Зенитом» со счетом 4:0 Александр Григорьевич сказал, что «Зенит» в той игре «ползал на четвереньках».
Позднее, после матча-реванша, который завершился поражением минского «Динамо» со счетом 8:1 Сергей Семак сообщил, что высказывание Лукашенко дополнительно мотивировало его команду.
Были и другие фразы Александра Григорьевича, которые вызывали удивление и смех как у политиков, так и у других людей.
— Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало.
— Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет…
— Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом.
Когда Лукашенко назвали диктатором, он отреагировал спокойно.
— Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его ещё в своей жизни встретили и поговорили.