Уважаем батьку: Самые знаменитые фразы Александра Лукашенко

— Чтобы понять, как я сплю — со мной надо спать, — сказал Лукашенко журналистке во время пресс-конференции для белорусских СМИ 23 декабря 2011 года в ответ на вопрос, как он спит, зная, что его политические оппоненты на данный момент отбывают тюремные сроки.

— Моряки — это больные люди. Не каждый сможет на этом флоте служить… Я не водный, я земной человек, — сказал Александр Григорьевич на той же конференции.

— Не пускают нас в ВТО , давайте создадим свое ВТО, — сказал Лукашенко на одной из пресс-конференций.

— У меня не такая грудь как у них, — сказал Лукашенко на пресс-конференции в октябре 2012 года, отвечая на вопрос о женском движении Femen, которое известно своими эпатажными акциями протеста.

— Что касается таких козлов как Баррозу , ну, был какой-то Баррозу в Португалии , выгнали его и устроили в Еврокомиссию . Я меньше смотрю, что там где ляпнул из европейских чиновников, — прокомментировал Лукашенко высказывания президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, который сообщил, что не приедет на международную конференцию по чернобыльским вопросам, если там появится Александр Григорьевич.

О своей жизни Лукашенко всегда говорил просто:

— В детстве я рос среди животных и растений.

— Я работал в деревне и жил с мужиками.

После победы минского «Динамо» над «Зенитом» со счетом 4:0 Александр Григорьевич сказал, что «Зенит» в той игре «ползал на четвереньках».

Позднее, после матча-реванша, который завершился поражением минского «Динамо» со счетом 8:1 Сергей Семак сообщил, что высказывание Лукашенко дополнительно мотивировало его команду.

Были и другие фразы Александра Григорьевича, которые вызывали удивление и смех как у политиков, так и у других людей.

— Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало.

— Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет…

— Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом.

Когда Лукашенко назвали диктатором, он отреагировал спокойно.

— Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его ещё в своей жизни встретили и поговорили.