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Премьер‐министра и ряд чиновников Белоруссии отправили в отставку за «пофигизм»
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Премьер‐министра и ряд чиновников Белоруссии отправили в отставку за «пофигизм» 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства страны, сообщил сайт Белорусского телеграфного агентства «БелТА». В отставку отправлен не только бывший премьер-министр Андрей Кобяков, но и несколько его заместителей и министров.
Премьер-министром Беларуси стал Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин. Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, спорт.
Министром архитектуры и строительства стал Дмитрий Микуленок. Министром промышленности — Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавил Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.
«Мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство. Было поручено главе Администрации провести консультации с соответствующими должностными лицами, вернуться к резерву кадров Президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны», — пояснил свои кадровые решения президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее белорусский лидер обрушился с резкой критикой на правительство и назвал глав министерств и ведомств «пофигистами». Президент заявил, что «члены правительства научились объясняться, а не выполнять».
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