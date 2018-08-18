Премьер‐министра и ряд чиновников Белоруссии отправили в отставку за «пофигизм»

Министром архитектуры и строительства стал Дмитрий Микуленок. Министром промышленности — Павел Утюпин. Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Министерство экономики возглавил Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

«Мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство. Было поручено главе Администрации провести консультации с соответствующими должностными лицами, вернуться к резерву кадров Президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны», — пояснил свои кадровые решения президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер обрушился с резкой критикой на правительство и назвал глав министерств и ведомств «пофигистами». Президент заявил, что «члены правительства научились объясняться, а не выполнять».