Вице-премьер Узбекистана находился с премьером во время ДТП

Фото: Shamil Zhumatov/Reuters

По словам источника в правительстве Узбекистана, премьер-министр страны Абдулла Арипов , который попал в ДТП под Ташкентом 19 августа, уже вышел на работу, передает РИА «Новости» "ДТП, в которое попал Абдулла Арипов, незначительное. Глава правительства сегодня уже вышел на работу", — сказал источник в правительстве. По словам представителя правоохранительных органов Узбекистана, в результате ДТП, в которое попал Арипов, легкие травмы также получил вице-премьер, председатель компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов . Он также сообщил, что автомобиль Султанова двигался перед правительственным кортежем и врезался в микроавтобус Damas, водитель которого потерял управление и вылетел на встречную полосу. Ранее сообщалось, что премьер Узбекистана разбился в ДТП.