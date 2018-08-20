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Вице-премьер Узбекистана находился с премьером во время ДТП
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Вице-премьер Узбекистана находился с премьером во время ДТП 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
По словам источника в правительстве Узбекистана, премьер-министр страны Абдулла Арипов, который попал в ДТП под Ташкентом 19 августа, уже вышел на работу, передает РИА «Новости».
"ДТП, в которое попал Абдулла Арипов, незначительное. Глава правительства сегодня уже вышел на работу", — сказал источник в правительстве.
По словам представителя правоохранительных органов Узбекистана, в результате ДТП, в которое попал Арипов, легкие травмы также получил вице-премьер, председатель компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов. Он также сообщил, что автомобиль Султанова двигался перед правительственным кортежем и врезался в микроавтобус Damas, водитель которого потерял управление и вылетел на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что премьер Узбекистана разбился в ДТП.
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