Александр Лукашенко подтвердил внешнеполитический курс страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг обвинения в том, что страна сменила вектор внешней политики с Востока на Запад, сообщает информационное агентство БелТА.

"Да никуда мы не разворачивались, и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — отметил президент.

По словам политика, у Беларуси также блестящие отношения не только с Россией , но и, например, с КНР . «Запад — это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии. Там есть свободные инвестиции, что они и осуществляют в Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также отметил, что Беларусь никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение, в которых она участвует. Многие из них создавались по его инициативе.