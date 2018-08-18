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Александр Лукашенко подтвердил внешнеполитический курс страны
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Александр Лукашенко подтвердил внешнеполитический курс страны 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг обвинения в том, что страна сменила вектор внешней политики с Востока на Запад, сообщает информационное агентство БелТА.
"Да никуда мы не разворачивались, и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — отметил президент.
По словам политика, у Беларуси также блестящие отношения не только с Россией, но и, например, с КНР. «Запад — это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии. Там есть свободные инвестиции, что они и осуществляют в Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.
Президент также отметил, что Беларусь никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение, в которых она участвует. Многие из них создавались по его инициативе.
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