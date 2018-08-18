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Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет вассалом ни одной страны
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Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет вассалом ни одной страны 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент республики Беларусь заявил, что страна никогда не будет вассалом никакой страны.
«И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны», — цитирует «RT» слова Лукашенко.
Белорусский лидер сказал, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад.
«Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом», — поделился президент изданию «БЕЛТА».
Напомним, сегодня президент Лукашенко распустил руководителей правительства республики Беларусь.
Фото: president.gov.ru.
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