Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет вассалом ни одной страны

Президент республики Беларусь заявил, что страна никогда не будет вассалом никакой страны.

«И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны», — цитирует «RT» слова Лукашенко.

Белорусский лидер сказал, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад.

«Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом», — поделился президент изданию «БЕЛТА».

Напомним, сегодня президент Лукашенко распустил руководителей правительства республики Беларусь.

Фото: president.gov.ru.