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Лукашенко назвал чиновников своими «детьми»
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Лукашенко назвал чиновников своими «детьми» 

News.ru 38 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от перестановок в правительстве ему «больнее, чем кому-либо». Кроме того, политик предостерег новых назначенцев от коррупции.
«Поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои «дети»», — цитирует «Интерфакс» Лукашенко.
Лукашенко отметил, что, в частности, что не мог работать с бывшим вице-премьером Василием Жарко из-за того, что у него «коррупционеры кругом». При этом президент подчеркнул, что некоторые граждане Белоруссии слишком радикальны, так как советуют ему всех сажать.
Белорусский лидер уточнил, что «виновные сядут», а закон одинаков для всех. Также Лукашекно отметил, что коррупция недопустима.
Ранее Лукашенко сменил руководство правительства. На пост премьера страны был назначен Сергей Румас.
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