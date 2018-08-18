Лукашенко назвал чиновников своими «детьми»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от перестановок в правительстве ему «больнее, чем кому-либо». Кроме того, политик предостерег новых назначенцев от коррупции.

«Поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои «дети»», — цитирует «Интерфакс» Лукашенко.

Лукашенко отметил, что, в частности, что не мог работать с бывшим вице-премьером Василием Жарко из-за того, что у него «коррупционеры кругом». При этом президент подчеркнул, что некоторые граждане Белоруссии слишком радикальны, так как советуют ему всех сажать.

Белорусский лидер уточнил, что «виновные сядут», а закон одинаков для всех. Также Лукашекно отметил, что коррупция недопустима.