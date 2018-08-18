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Александр Лукашенко назвал нового премьер-министра Беларуси
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Александр Лукашенко назвал нового премьер-министра Беларуси 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
18 августа. PROCOMP.INFO — Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил премьер-министра страны и других высокопоставленных министров, сообщила пресс-служба президента в субботу в ходе крупнейшей с 2014 года правительственной перестановки.
Новым премьер-министром Лукашенко назвал главу банка развития страны Сергея Румаса, говорится в сообщении пресс-службы президента. Румас заменяет Андрея Кобякова, который занимал пост премьер-министра Беларуси с 2014 года.
Лукашенко также назначил четырех новых вице-премьеров, а также новых министров экономики, связи и промышленности.
63-летний лидер прислушался к некоторым призывам Запада проявить большую снисходительность по отношению к политической оппозиции, но противники говорят, что их свобода действий остается строго ограниченной.
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