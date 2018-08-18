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Лукашенко отказался быть вассалом России
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Лукашенко отказался быть вассалом России 

Говорит Москва 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Одновременно глава соседнего государства подчеркнул, что никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение.
«Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.
«Если Россия подписала с Беларусью договор, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы от одного корня — белорусы, россияне, украинцы. Мы не хотим повторения того, что происходит с Россией в Украине. Нам это не надо и России это не нужно. Россия нуждается в стабильной Беларуси», — заявил Лукашенко.
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