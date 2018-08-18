Лукашенко отказался быть вассалом России

Одновременно глава соседнего государства подчеркнул, что никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение.

«Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.