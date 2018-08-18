Лукашенко: Диктатура в Беларуси — это просто нереально

"Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально, — приводит госагентство Белта заявление Лукашенко. — И те, кто подобные вещи заявляет, — это смехотворно".

Такую реакцию вызвали у президента заявления отдельных граждан о том, что он является диктатором. Лукашенко подчеркнул, что тщательным образом отслеживает настроения в стране и обращает внимание на различные высказывания в интернете и СМИ.