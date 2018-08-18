Лукашенко назвал «нереальной» диктатуру в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления о диктатуре в Республике «смехотворны». Политик отметил, что его страна является демократическим государством.

«Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально», — цитирует слова президента агентство БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что порядок в стране «всегда был, и он будет».

Ранее президент Белоруссии после рабочей поездки в Оршанский район Витебской области принял решение об обновлении правительства. При этом Лукашенко отметил, что ситуация в Оршанском районе стала «последней каплей».