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Лукашенко назвал «нереальной» диктатуру в Белоруссии
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Лукашенко назвал «нереальной» диктатуру в Белоруссии 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления о диктатуре в Республике «смехотворны». Политик отметил, что его страна является демократическим государством.
«Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально», — цитирует слова президента агентство БелТА.
При этом Лукашенко подчеркнул, что порядок в стране «всегда был, и он будет».
Ранее президент Белоруссии после рабочей поездки в Оршанский район Витебской области принял решение об обновлении правительства. При этом Лукашенко отметил, что ситуация в Оршанском районе стала «последней каплей».
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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