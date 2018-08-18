Лукашенко сменил премьера Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу правительства республики, о соответствующих кадровых перестановках объявлено в субботу.

Премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас , который до настоящего времени возглавлял Банк развития, передает БелТА.

Игорь Петришенко. Первым вице-премьером назначен Александр Турчин, возглавлявший аппарат Совета министров Белоруссии. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко , ранее возглавлявший концерн «Белнефтехим», Владимир Кухарев, работавший в должности зампредседателя Комитета государственного контроля (спецслужба) Белоруссии, бывший посол Белоруссии в Москве

Кроме того, Лукашенко сменил министров. Министерство архитектуры и строительства Белоруссии возглавил Дмитрий Микуленок, министерство промышленности — Павел Утюпин, министерство связи и информатизации — Константин Шульган, министерство экономики — Дмитрий Крутой.

Во вторник Лукашенко устроил взбучку членам правительства, уволив министров промышленности и архитектуры республики, а также объявив полное служебное несоответствие председателю госкомвоенпрома и госсекретарю совета безопасности.

В пятницу Лукашенко, рассуждая о своих кадровых решениях, рассказал о желаниях населения «вешать и терзать» провинившихся чиновников.