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Лукашенко сменил премьера Белоруссии
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Лукашенко сменил премьера Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил главу правительства республики, о соответствующих кадровых перестановках объявлено в субботу.
Премьер-министром Белоруссии назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития, передает БелТА.
Первым вице-премьером назначен Александр Турчин, возглавлявший аппарат Совета министров Белоруссии. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, ранее возглавлявший концерн «Белнефтехим», Владимир Кухарев, работавший в должности зампредседателя Комитета государственного контроля (спецслужба) Белоруссии, бывший посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.
Кроме того, Лукашенко сменил министров. Министерство архитектуры и строительства Белоруссии возглавил Дмитрий Микуленок, министерство промышленности — Павел Утюпин, министерство связи и информатизации — Константин Шульган, министерство экономики — Дмитрий Крутой.
Во вторник Лукашенко устроил взбучку членам правительства, уволив министров промышленности и архитектуры республики, а также объявив полное служебное несоответствие председателю госкомвоенпрома и госсекретарю совета безопасности.
В пятницу Лукашенко, рассуждая о своих кадровых решениях, рассказал о желаниях населения «вешать и терзать» провинившихся чиновников.
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