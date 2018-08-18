Президент Узбекистана наградил главу Таджикистана орденом

Э. Рахмон выразил свою благодарность Ш. Мирзиееву. «На самом деле, это я должен был вручить вам этот орден», — заявил он. «Благодаря вашей твердой политической воле, вы решили вопросы которые не решались в течении 27 лет», — сказал президент Таджикистана.

Церемония награждения прошла в пятницу во Дворце форумов «Узбекистан», где также состоялся концерт «Вечер дружбы» с участием узбекских и таджикских мастеров искусств. —0—