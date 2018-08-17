На юге Таджикистана прошли совместные учения пограничников Таджикистана и Узбекистана

Душанбе, 17 августа / Синьхуа / — Совместные учения пограничных войск Таджикистана Узбекистана «Джайхун-2018» прошли на стыке государственных границ Таджикистана, Узбекистана и Афганистана , в Шахритусском районе /на юг Таджикистана/.

Основная цель учений — укрепление границы с Афганистаном в связи со сложной обстановкой в соседнем государстве, а также предотвращение внешних угроз для Таджикистана и Узбекистана.

В учении были задействованы подразделения и резервы пограничных войск Таджикистана и Узбекистана, несколько единиц автомобильной и бронетанковой техники, военно-транспортной авиации, пограничные сторожевые катера. —0—