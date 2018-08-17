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Россельхознадзор проверит белорусских производителей яблок и томатов с 20 по 24 августа
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Россельхознадзор проверит белорусских производителей яблок и томатов с 20 по 24 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор с 20 по 24 августа проведет инспекцию белорусских предприятий-производителей яблок и томатов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с достигнутыми договоренностями Россельхознадзор в период с 20 по 24 августа проведет инспекцию ряда белорусских предприятий-производителей яблок и томатов открытого и защищенного грунта для сопоставления объемов производства с объемами поставок указанной продукции в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
Ранее Россельхознадзор сообщал о возможности введения запрета на ввоз с территории Белоруссии помидоров из-за серьезного увеличения объема поставок санкционной продукции.
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