Таджикистан не оставит соседей без воды — Э. Рахмон

"Мы никогда не оставляли и не оставим своих соседей без воды. Наоборот, сегодня мы договорились об изучении дальнейшего использования чистейших водных ресурсов высокогорного Сарезского озера объемом 17 кубокилометров воды для нужд наших стран и соседей по региону. В перспективе этот проект внесет большой вклад в дело питьевого водообеспечения населения нашего региона", — отметил он. —0—