Ташкент, 18 августа /Синьхуа/ — Таджикистан никогда не оставлял и не оставит соседей по региону без воды. Об этом в пятницу в столице Узбекистана заявил президент страны Эмомали Рахмон на брифинге по итогам встречи со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
"Мы никогда не оставляли и не оставим своих соседей без воды. Наоборот, сегодня мы договорились об изучении дальнейшего использования чистейших водных ресурсов высокогорного Сарезского озера объемом 17 кубокилометров воды для нужд наших стран и соседей по региону. В перспективе этот проект внесет большой вклад в дело питьевого водообеспечения населения нашего региона", — отметил он. —0—