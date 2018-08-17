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Лукашенко призвал белорусов «посмотреть на себя»
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Лукашенко призвал белорусов «посмотреть на себя» 

News.ru 47 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не только критиковать чиновников, но и «посмотреть на себя». Президент обратил внимание на тенденцию и мнения людей во время совещания в Минске.
«Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий», — заявил Лукашенко.
По информации РИА Новости, президент провел совещание по итогам поездки в Оршанский район Витебской области. Лукашенко принял решение перевести район на особый режим управления в связи с невыполнением чиновниками поручений по развитию региона.
Объясняя особый режим управления, Лукашенко отметил, что в Оршанском районе «каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен», так же как чиновники и руководители предприятий.
Ранее стало известно, что Лукашенко уволил министра архитектуры и строительства Анатолия Черного и министра промышленности страны Анатолия Вовка.
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