Лукашенко призвал белорусов «посмотреть на себя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не только критиковать чиновников, но и «посмотреть на себя». Президент обратил внимание на тенденцию и мнения людей во время совещания в Минске

«Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий», — заявил Лукашенко.

По информации РИА Новости, президент провел совещание по итогам поездки в Оршанский район Витебской области. Лукашенко принял решение перевести район на особый режим управления в связи с невыполнением чиновниками поручений по развитию региона.

Объясняя особый режим управления, Лукашенко отметил, что в Оршанском районе «каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен», так же как чиновники и руководители предприятий.