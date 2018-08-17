Лукашенко призвал ускорить кадровые назначения в правительстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит затягивать кадровые назначения в правительстве, чтобы не допустить развития негативных процессов в экономике.

Как передает агентство БелТА, Лукашенко в пятницу провел совещание, где ему доложили о предложениях по кадровым изменениям в правительстве.

«Спектр кандидатур достаточно широк, и давайте мы эти кандидатуры рассмотрим. Но вопрос надо решать, не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития некоторых, прежде всего негативных, процессов в экономике», — передает РИА «Новости» заявил Лукашенко. Вместе с этим он отметил, что не склонен драматизировать ситуацию. «Министры на местах, ведомства работают, губернаторы на месте. Управляемость у нас просто не может быть потеряна», — сказал белорусский лидер. Он подчеркнул также, что совещание проходит «в продолжение разговора в Оршанском регионе в части кадровых назначений и перемещений».

«Я специально попросил, и трое суток администрация президента вместе с руководителями парламента, председателем Комитета госконтроля работала над внесением тех кандидатур, которые должны быть внесены согласно моему поручению по назначениям в правительстве и в связи с заменой некоторых должностных лиц», — напомнил Лукашенко.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил взбучку членам правительства, заявив об увольнении министров промышленности и архитектуры страны, а также объявив полное служебное несоответствие председателю госкомвоенпрома и госсекретарю совета безопасности.

Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко выпустил указ об увольнении двух министров правительства, отставку которых он анонсировал ранее.