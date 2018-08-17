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Лукашенко ввёл особый режим управления в Оршанском районе
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Лукашенко ввёл особый режим управления в Оршанском районе 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: RT на русском
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввёл в Оршанском районе Витебской области особый режим управления после критики местных властей.
«Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что «люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям».
Ранее Лукашенко после визита в Оршанский район уволил министра промышленности и строительства, министра архитектуры, а также объявил полное служебное несоответствие секретарю Совбеза республики и председателю Госкомвоенпрома.
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