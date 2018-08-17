Белорусский промышленный форум-2019 запланирован на 17-20 сентября

Минск , 17 августа / Синьхуа / — Белорусский промышленный форум 2019 года запланирован на 17-20 сентября. Как сообщается на сайте правительства Беларуси, создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко

Данный форум проводится в Беларуси с 1997 года. Он приобрел международную известность в качестве демонстрационной площадки передовых технологий и инноваций в промышленности. Участниками выставки и деловой программы форума в разное время становились известные компании из более чем 30 стран.

Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, а около 150 вошли в число постоянных экспонентов. —0—