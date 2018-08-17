Сергей Перминов встретился с Генеральным консулом Республики Узбекистан

Джахонгир Иргашев сказал, что Узбекистан готов к расширению сотрудничества между регионами, ведь потенциал его практически неисчерпаем. Также он отметил, что за последнее время значительно увеличился товарооборот между Ленобластью и Узбекистаном.

Далее стороны обсудили возможность установления побратимских связей между 47 регионом и Ташкентской областью Узбекистана и вопросы связанные с потоком трудовых мигрантов.

Сергей Перминов передал Джахонгиру Иргашеву проект партнерского соглашения двух регионов, который теперь должен пройти согласование в Узбекистане и Ташкентской области.