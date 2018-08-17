Сергей Перминов встретился с Генеральным консулом Республики Узбекистан 

Вчера, 16 августа, вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Сергей Перминов и Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Джахонгир Иргашев обсудили возможности расширения связей между регионами.
Джахонгир Иргашев сказал, что Узбекистан готов к расширению сотрудничества между регионами, ведь потенциал его практически неисчерпаем. Также он отметил, что за последнее время значительно увеличился товарооборот между Ленобластью и Узбекистаном.
Далее стороны обсудили возможность установления побратимских связей между 47 регионом и Ташкентской областью Узбекистана и вопросы связанные с потоком трудовых мигрантов.
Сергей Перминов передал Джахонгиру Иргашеву проект партнерского соглашения двух регионов, который теперь должен пройти согласование в Узбекистане и Ташкентской области.