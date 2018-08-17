Ещё
Эмомали Рахмон по приглашению Шавката Мирзиёева прибыл в Узбекистан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эмомали Рахмон по приглашению Шавката Мирзиёева прибыл в Узбекистан 

ТАСС 1 час назад
ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет по приглашению президента Шавката Мирзиёева прибыл в Узбекистан с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщил телеканал Uzbekistan 24.
"На переговорах глав двух государств будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, туризме, культурно-гуманитарное и межрегиональное сотрудничество двух стран. Ожидается подписание ряда важных документов, включая договор о стратегическом партнерстве", — говорится в сообщении телеканала.
В рамках визита в столице Узбекистана пройдет промышленная выставка «Сделано в Таджикистане», запланирован концерт мастеров искусств двух стран. Также Эмомали Рахмон посетит Самарканд и осмотрит достопримечательности древнего города.
Сейчас в Узбекистане проживает более 1,5 млн таджиков. В большинстве регионов республики функционируют центры таджикской культуры и школы с таджикским языком обучения, издаются СМИ и литература на таджикском языке.
Весной нынешнего года Таджикистан посетил с первым в истории государственным визитом президент Узбекистана.
ТАСС: последние новости
Лукашенко потребовал отправить в отставку министров промышленности и строительства ОБСЕ обвинила военных РФ в несанкционированных учениях в Молдавии СК Белоруссии отпустил всех журналистов по "делу БелТА"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панин развернул самолет из Крыма115
Путин на свадьбе разозлил украинцев1197
Украина нашла доказательства эскалации России166
Боец ВСУ выдал планы Киева30
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму869
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение