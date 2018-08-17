Эмомали Рахмон по приглашению Шавката Мирзиёева прибыл в Узбекистан

"На переговорах глав двух государств будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, туризме, культурно-гуманитарное и межрегиональное сотрудничество двух стран. Ожидается подписание ряда важных документов, включая договор о стратегическом партнерстве", — говорится в сообщении телеканала.

В рамках визита в столице Узбекистана пройдет промышленная выставка «Сделано в Таджикистане», запланирован концерт мастеров искусств двух стран. Также Эмомали Рахмон посетит Самарканд и осмотрит достопримечательности древнего города.

Сейчас в Узбекистане проживает более 1,5 млн таджиков. В большинстве регионов республики функционируют центры таджикской культуры и школы с таджикским языком обучения, издаются СМИ и литература на таджикском языке.

Весной нынешнего года Таджикистан посетил с первым в истории государственным визитом президент Узбекистана.