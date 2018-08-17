В Беларуси отдыхают китайские дети

Нарочь / Беларусь /, 16 августа / Синьхуа / — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.

Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.