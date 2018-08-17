Ещё
В Беларуси отдыхают китайские дети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Беларуси отдыхают китайские дети 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
Нарочь /Беларусь/, 16 августа /Синьхуа/ — С 12 по 27 августа в белорусском Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь по приглашению белорусской стороны отдыхают и проходят оздоровление 150 детей из Китая.
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан планирует создать Центры управления в кризисных ситуациях Узбекистан намерен урегулировать сферу народной медицины Международные соревнования снайперов "Золотая сова - 2018" пройдут в Казахстане 20-25 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу876
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму829
РФ направит ноту протеста в Госдеп23
Роспотребнадзор объяснил опасность песен Бузовой и Киркорова23
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы19
Новости партнеров
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение