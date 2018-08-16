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В Белоруссии рекордно подешевели овощи и фрукты до 16-летнего минимума
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В Белоруссии рекордно подешевели овощи и фрукты до 16-летнего минимума 

Карельские вести 2 часа назад
В Белоруссии резко подешевели овощи и фрукты, сообщает в четверг, 16 августа, Национальный банк Республики Беларусь. Ощутимее всего для карманов простых белорусских граждан потеряли в цене помидоры, капуста, огурцы и бананы.
По данным белорусского регулятора, в общей сложности за июль плодоовощная продукция в Белоруссии подешевела на 10,3%. До этого подобное снижение цен было зафиксировано 16 лет назад, в 2002 году, когда овощи и фрукты за месяц потеряли в цене 11,2 процента.
Сильнее всего в этом июле снизилась стоимость капусты — почти вдвое, на 42,2%, на треть подешевели огурцы и на 21,5% — бананы.
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