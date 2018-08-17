Узбекистан и Таджикистан подписали договор о стратегическом партнерстве

"Президенты подписали соответствующий договор по итогам прошедших в резиденции Куксарой переговоров на высшем уровне. В договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

Договор стал «ключевым и базовым» документом в отношениях двух стран, заявил во время своего выступления Рахмон. «Решение о выводе нашего межгосударственного взаимодействия на более высокий уровень стратегического партнерства — это вполне закономерный и логический результат огромных позитивных изменений в наших отношениях», — сказал он. Как заявил Мирзиёев, Ташкент «и впредь будет прилагать все усилия для всестороннего укрепления моста нерушимой дружбы народов» Узбекистана и Таджикистана.

По итогам прошедших переговоров стороны также подписали 27 документов о сотрудничестве «в промышленности, стандартизации и сертификации, вопросах пересечения границы, признания документов об образовании, геодезии и геологии, сельского хозяйства, культуры и других сферах». Главы государств обсудили взаимодействие в вопросах политики, экономики, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и туризма. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Президент Таджикистана прибыл в Ташкент с визитом 17 августа. В знак уважения к истории и культуре узбекского народа он возложил венок к подножию монумента «Независимость и гуманизм». Сегодня во второй половине дня Рахмон и Мирзиёев посетят выставку промышленной продукции «Произведено в Таджикистане», затем лидер Таджикистана посетит узбекский завод Artel. На следующий день запланированы встречи со спикером нижней палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.