Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

"Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой", — говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующий указ был подписан Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Кадырова наградили медалью «за выдающиеся заслуги в развитии медицины».