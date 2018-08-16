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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой", — говорится в сообщении.
Как отмечается, соответствующий указ был подписан Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Кадырова наградили медалью «за выдающиеся заслуги в развитии медицины».
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