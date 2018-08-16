Лукашенко потребовал работать как в военное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с инспекцией в Оршский район Витебской области и раскритиковал работу оборонного предприятия. Запись выступления главы государства опубликовал телеканал «Столичное телевидение».

По итогу проведенной инспекции Лукашенко созвал правительственное совещание в Орше. «Поехал [я] в Барань . А когда пошли не по маршруту, женщина, руководитель завода, провела в некоторые кабинеты технологических этажей, где люди работают, жуть просто. Дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота. И вы мне что-то рассказываете?» — заявил он.

Президент призвал подчиненных работать как в военное время. « [ Виктора ] Шеймана туда послал, который ничего не сделал в плане контроля. Ничего. Генерал!» — продолжил Лукашенко.

14 августа белорусский лидер выявил недостатки в работе правительства по развитию Витебской области. Президент распорядился уволить двух министров, отправив одного из них работать на завод.

Виктор Шейман с 1990-х годов работает в команде Лукашенко. Он занимал посты генерального прокурора и руководителя администрации президента . С 2013 года он является управляющим делами главы государства.

В городе Барань Витебской области находится ранее секретное оборонное предприятие «Техника Связи». В советское время оно выпускало радиотехническую продукцию военного назначения, а также участвовало в реализации космической программы «Буран».