В Китае появятся 100 магазинов белорусских товаров

Приглашение товаров белорусских производителей на прилавки крупных торговых центров Поднебесной стало в 2018 году устойчивым экономическим трендом. Этот тезис подкрепляет и информация, размещенная на сайте посольства РБ в Пекине.

По сообщению дипломатических источников, только до конца текущего года в крупнейших мегаполисах КНР намечено открыть сто магазинов белорусских товаров. Как говорится в таких случаях: лиха беда — начало. Накануне по случаю прибытия в город Чэнду первого контейнера с белорусской говядиной уже прошла дегустация, в которой приняли участие руководители 30 ведущих компаний, торгующих мясными изделиями. Китайские специалисты по достоинству оценили качество блюд, приготовленных из белорусской продукции.

Кстати, торжественная церемония открытия уже второго магазина славянских товаров в городе Гуйян состоялась сегодня, 16 августа, во время посещения послом Беларуси Кириллом Рудым провинции Гуйчжоу. В посольстве пояснили, что «сеть белорусских магазинов создана китайской торговой компанией из провинции Гуандун Guangdong Xinjinlai Trade. В ее планах — до начала будущего года открыть 100 маркетов белорусских товаров в крупнейших городах Китая».

Китайцы проявили интерес и к алкогольной продукции партнеров. Достигнута договоренность о ее размещении в известной в КНР сети магазинов Moutai. Для закупок белорусских напитков, контроля качества и организации логистики поставок компания уже подняла флаг своей фирмы в Минске

Выступая на церемонии открытия, Кирилл Рудый отметил, что создание сети прямого сбыта белорусских товаров не только гарантирует приемлемые цены, качество и отсутствие контрафакта, но и создает условия для эффективного проведения Национальной экспозиции РБ на Китайском международном ЭКСПО в Шанхае в ноябре текущего года. Минск сможет впредь предлагать китайским покупателям большой ассортимент своих товаров, исключая посреднические цепочки.

Во время визита Рудого в провинцию Сычуань, информирует агентство, прошла его встреча и с вице-мэром района Цинбайцзян города Чэнду Хэ Ли. Стороны обсудили возможности использования бондовой зоны этой территории, обладающей особым налоговым и таможенным статусом, трафик контейнерного маршрута Чэнду-Европа для дальнейшего наращивания поставок в данный регион КНР сельхозпродукции.