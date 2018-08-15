Планы Лукашенко по отставкам связаны со срывом программы «Оршанского узла»

уволил двух министров

и планирует продолжить отставки в правительстве из-за срыва производственного плана на предприятиях промышленного узла в городе Орше . Эти предприятия, в частности, задействованы в российской оборонной программе, передает ТАСС со ссылкой на эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Петра Петровского.

"В данном случае мы имеем дело с тем, что был сорван план производств так называемого «Оршанского индустриального узла», куда входят различные малые и средние предприятия, в частности Оршанский инструментальный завод, который готовит технику, инструменты для МАЗа, БелАЗа, других предприятий, — отметил он. — Также это часть заводов военно-промышленного комплекса, задействованных, в том числе в импортозамещении украинских предприятий после 2014 года в рамках оборонной программы Российской Федерации ".

Тот факт, что задача по модернизации данных производств была поручена самому Виктору Шейману (бывший глава администрации президента Белоруссии), который находится рядом с президентом с 1994 года и участвовал еще в его первой избирательной кампании, говорит о стратегической важности данного индустриального узла. «Его также планируется задействовать в китайской программе „Один пояс — один путь“ и создать там большой логистический хаб», — пояснил аналитик.

Петровский напомнил, что резкий стиль управления бывает присущ белорусскому лидеру. «Надо понимать, что данный экспрессивный стиль управления президента Республики Беларусь является традиционным. Он не прибегает к нему ежедневно или еженедельно, но в случаях, когда какие-либо планы правительства или поручения президента не выполняются в столь жесткой форме, глава государства на них достаточно экспрессивно реагирует», — добавил эксперт.

По его словам, модернизация предприятий узла в Орше крайне важна, поскольку в противном случае белорусские власти не смогут выполнить не только обязательства перед иностранными партнерами, но и перед собственными гражданами, которые работают на этих заводах.

"Невыполнение предприятиями планов президента и правительства, а тем более фактический саботаж этих поручений, является очень большим вызовом, — сказал Петровский. — Мы помним, что в феврале — марте 2017 года в Белоруссии наблюдались сильные социальные выступления, особенно в восточной части страны в индустриальных центрах". Они были вызваны тем, что после политического кризиса и военных действий на Украине у белорусских заводов «просели заказы», в связи с чем встал вопрос об их конкурентоспособности.

"Как раз от конкурентоспособности предприятий будет зависеть и их участие в международных проектах: в российской программе перевооружения и китайской инициативе «Один пояс — один путь», — подчеркнул Петровский.

Он напомнил, что вторая волна отставок может пройти после повторного заседания правительства. «Мы уже видим кадровые решения: часть профильных министров уволена, переведена на другую работу. Другим, в том числе госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю, вынесены жесткие предупреждения. То, что здесь задействован Совет безопасности, опять же говорит о достаточной важности для Белоруссии модернизации именно Оршанского индустриального узла», — продолжил эксперт.

Осенью, скорее всего, будет повторное совещание, на котором рассмотрят, насколько устранены ошибки и недочеты, приведшие к срыву производственного плана. «Исходя из этого будет приниматься конкретное кадровое решение, в том числе, как сказал президент, по замене всего кабинета министров Белоруссии», — резюмировал аналитик.

Напомним, 14 августа Лукашенко на совещании по развитию Витебской области в городе Орше подверг резкой критике работу правительства по выполнению его поручений, что привело к первым отставкам — министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного и угрозе заменить руководство кабмина.

Глава Белоруссии также объявил полное служебное несоответствие госсекретарю Совета безопасности страны Станиславу Засю и главе Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву . При этом Лукашенко предупредил, что если нарушения не будут устранены, данные чиновники отправятся в отставку.

Ранее президент Белоруссии упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции

и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза . «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — заявил Александр Лукашенко, посещая ОАО «Гомсельмаш».

Глава государства предупредил о том, что на экономику Белоруссии в течение двух-трех лет будет оказываться очень сильное давление со стороны конкурентов. К числу конкурентов он отнес в том числе Россию, которая «всячески поддерживает, субсидирует» российского производителя сельхозтехники компанию «Ростсельмаш» , и этим нарушает договоренности, заключенные в рамках ЕАЭС. Лукашенко заявил, что намерен прилагать все усилия для создания равных конкурентных условий.