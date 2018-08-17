В Минске прошло первое совместное учение Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации

Экипажи Су-30, МиГ-29, Ми-8, Ми-24, боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск успешно выполнили все задачи по обнаружению, классификации и условному уничтожению воздушных целей условного противника.

Подготовка и применение войск Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь Российской Федерации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности стали основной темой совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников Содружества Независимых Государств «Региональная безопасность-2018», которое прошло в столице Республики Беларусь — Минске

Совместное учение проводилось с целью совершенствования Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации в интересах дальнейшего развития объединенной системы ПВО государств — участников СНГ. Общее руководство действиями дежурных по ПВО сил в ходе совместного учения осуществлял командующий Единой региональной системой ПВО Беларуси и России, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Голуб.

Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Для участия в совместном учении «Региональная безопасность-2018» в качестве наблюдателей на вспомогательный пункт управления ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь прибыли делегации от министерств обороны России, Армении , Белоруссии, Казахстана

На первом этапе учения офицеры разведки, связи, АСУ, авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск от российской и белорусской стороны определили исходные данные для создания группировки авиации и войск ПВО, ввели их в специальные компьютерные программы для моделирования боевых действий войск в составе Единой региональной системы ПВО РБ и РФ в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

В ходе второго этапа российскими и белорусскими военнослужащими были отработаны практические вопросы управления силами и средствами Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации при отражении ударов воздушного противника. При этом отрабатывались действия дежурных по ПВО сил ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации не только по имитационным, но и реальным контрольным целям, роль которых выполняли самолеты Су-25, Як-130, Ан-26, вертолеты Ми-8.

Экипажи Су-30, МиГ-29, Ми-8, Ми-24, боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск успешно выполнили все задачи по обнаружению, классификации и условному уничтожению электронными пусками воздушных целей условного противника.

После тщательного анализа результатов проведенного учения будут разработаны предложения по оптимизации боевого состава войск Единой региональной российско-белорусской системы ПВО, с целью повышения эффективности выполнения задач противовоздушной (воздушно-космической) обороны в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.