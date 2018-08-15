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ОБСЕ обвинила военных РФ в несанкционированных учениях в Молдавии
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ОБСЕ обвинила военных РФ в несанкционированных учениях в Молдавии 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Миссия ОБСЕ в Молдавии обвинила Оперативную группу российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в «несанкционированных» учениях в демилитаризованной зоне на реке Днестр. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении.
"Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением ОГРВ военных учений, включающих форсирование реки, в зоне безопасности 14 и 15 августа", — говорится в нем.
Там отмечается, что по соглашению «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения Объединенной контрольной комиссии, которая управляет миротворческой операцией. В ОБСЕ отмечают, что этого «не было сделано». С критикой в адрес военных РФ по этому поводу сегодня также выступила Молдавия.
ОГРВ осуществляет поддержку миротворческой операции, которая проводится совместно с «голубыми касками» Молдавии и Приднестровья. Сегодня Кишинев предлагает заменить миротворцев на миссию гражданских наблюдателей. Против этого выступают власти Приднестровья, которые считают российских военных гарантией мира на Днестре.
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