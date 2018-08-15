Белоруссия рассчитывает на госкредит от России в 1 млрд долларов

Минск и Москва ведут переговоры о предоставлении Белоруссии российского госкредита на один миллиард долларов в 2019 году. Кредит планируется направить на рефинансирование внешних долговых обязательств, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский

По его словам, в этом направлении ведется работа.

"Наша стратегия — не наращивать долговые обязательства" — цитирует Матюшевского ТАСС

По его словам, в будущем году Белоруссия должна выплатить 3,7 миллиарда долларов по внешним обязательствам, 50% выплат по внешнему долгу планируется рефинансировать.