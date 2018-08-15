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Белоруссия рассчитывает на госкредит от России в 1 млрд долларов
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Белоруссия рассчитывает на госкредит от России в 1 млрд долларов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Минск и Москва ведут переговоры о предоставлении Белоруссии российского госкредита на один миллиард долларов в 2019 году. Кредит планируется направить на рефинансирование внешних долговых обязательств, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский.
По его словам, в этом направлении ведется работа.
"Наша стратегия — не наращивать долговые обязательства" — цитирует Матюшевского ТАСС.
По его словам, в будущем году Белоруссия должна выплатить 3,7 миллиарда долларов по внешним обязательствам, 50% выплат по внешнему долгу планируется рефинансировать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил Россию в недобросовестной конкуренции в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, российская сторона не выполняет своих обязательств.
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