Молдавия намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ

КИШИНЕВ , 15 августа. / ТАСС /. Министерство экономики и инфраструктуры Молдавии опубликовало в среду на своем сайте проект постановления правительства «О денонсации Соглашения о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики от 14 февраля 1992 года».

"В контексте реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдавии и Румынии цели и условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствуют приоритетам Молдавии в области энергетической безопасности", — отмечается в документе. В нем подчеркивается, что министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщит Электроэнергетическому совету СНГ о выходе Молдавии из его состава.

По соглашениям, заключенным в рамках Содружества, через год это решение вступит в силу.

Молдавия не участвует в заседаниях Электроэнергетического совета стран СНГ с 2016 года.