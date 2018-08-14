Правительство «пофигистов»: как Лукашенко критикует работу чиновников

МИНСК , 14 авг — РИА Новости . Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в рамках рабочей поездки в Оршанский район Витебской области провел совещание, на котором подверг резкой критике чиновников за невыполнение поручений по комплексному развитию района. Критика привела к ряду кадровых решений и дисциплинарных взысканий. Однако политологи не спешат делать выводы, что прозвучавшие в Орше заявления могут стать тревожным звонком для всего действующего правительства страны.

Задачи и результаты

В пресс-службе президента напомнили, что он «в 2017 году поручал правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста уже в 2017-м были как минимум выше среднеобластных». Ранее Лукашенко неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона — показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны, пояснили в пресс-службе.

Однако, как отметил Лукашенко по итогам своей двухдневной инспекции в регион, «этого не сделано». В частности, по словам главы государства, «не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района, а к проблемным можно отнести практически все предприятия, которые здесь существуют».

Глава государства обратил внимание на низкий уровень средней зарплаты в районе и в области в целом, заявив, что «Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте», а на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками.

"Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области", — констатировал Лукашенко.

Как отметил глава государства, социальную сферу в Орше в целом «довели до ума», город благоустроен, и его необходимо и далее содержать в надлежащем состоянии. «К этому нужна производственная база. Люди, кроме того, чтобы жить в красивом городе, должны работать, растить детей, содержать семью», — заявил он.

По словам белорусского лидера, «можно сделать вывод, что все члены правительства… научились объясняться, но не выполнять». «Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения (по развитию Оршанского района — ред.). Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены?.. Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 или 2035 года», — подчеркнул Лукашенко.

Признание вины

В целом все выступающие подчеркивали, что важнейшие поручения президента и глобальная задача по развитию района не выполнены. В пресс-службе пояснили, что зачастую все сводится к косметическим мерам, нет оперативности в принятии решений и согласованности действий как на уровне правительства, так и местной власти, руководства предприятий. Даже то, что не требует больших материальных и финансовых вложений, как наведение порядка на территориях предприятий, не сделано. «Правительство выбрало для себя роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя», — констатировал Анфимов.

Кобяков же признал, что за отведенное время решить весь комплекс проблем в полном объеме не удалось. «Правительство отдает себе отчет, что сделано недостаточно», — сказал он.

Однако глава государства категорично заявил, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента».

Расплата портфелями

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно", — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

Прямо во время совещания президент принял решение «отправить в отставку и найти другую работу» председателю Оршанского райисполкома Александру Позняку . На этот пост выдвинут председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко.

Лукашенко потребовал «немедленно отправить в отставку» министров промышленности и архитектуры и строительства Виталия Вовка и Анатолия Черного . При этом президент объявил о «полном служебном несоответствии» председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву (в Оршанском районе размещено предприятие «Техника связи», которое находится в ведении этого комитета — ред.) и госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю. «Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же», — сказал он.

Президент также объявил председателю Витебского областного исполкома Николаю Шерстневу «строгий выговор за безобразное безответственное отношение к порученному делу». «Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», — добавил он.

Досталось также вице-премьеру Василию Жарко, которого Лукашенко подверг критике за недоработки в развитии сферы здравоохранения, в первую очередь, это касалось местной больницы и закупки для нее оборудования.

Президент поставил задачу к 7 ноября добиться положительных «подвижек» в районе и пообещал еще приехать, чтобы на месте проконтролировать выполнение поручений.

По итогам совещания Лукашенко поручил определить рабочую группу из числа должностных лиц, которая займется вопросами развития района. Ее первое заседание состоялось в Орше вскоре после отъезда главы государства, сообщили в пресс-службе. Лукашенко также распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования.

"Фактически это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение обозначенных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с работников, которые каждый на своем месте должны внести вклад в общее дело. Успешная реализация намеченного станет «лакмусовой бумажкой» не только для ответственных лиц, но и для всей страны, образцом того, как необходимо развивать средние по размеру города и районные центры", — пояснили в пресс-службе.

Упреки в адрес всех

Как отметили в пресс-службе, «в целом Александр Лукашенко во время совещания высказал изрядную долю критики в адрес всех руководителей высокого уровня, ответственных за реализацию данных ранее поручений, — руководства правительства, администрации и управления делами президента, Совета безопасности, губернатора и других представителей местной вертикали власти, а также курирующего Витебскую область председателя Палаты представителей (нижней палаты парламента — ред.) Владимира Андрейченко ».

"Президент требует, а в правительстве умные сидят — «да пофиг, что он там требует»… Вы, бывший глава моей администрации, не создали в правительстве напряжения, чтобы решения президента были безукоризненно выполнены", — раскритиковал Лукашенко работу премьера.

Вместе с тем эксперты не считают, что критику в адрес чиновников в связи с невыполнением поручений по развитию Оршанского района стоит переносить на масштабы всей страны и работу всего правительства.

Директор минского Центра проблем европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов заявил, что, несмотря на острую критику президента Белоруссии в адрес членов правительства, пока нет предпосылок для отставки премьера Кобякова и всей его команды. «Пока я не вижу угрозы отставки правительства», — сказал собеседник агентства.

Он призвал рассматривать прозвучавшие из уст президента замечания и упреки как критику в адрес конкретного чиновника. «Это резкая критика конкретных чиновников. Если бы речь шла об отставке правительства, то тогда критике подвергался бы премьер-министр», — считает Шевцов.

Белорусский политолог Вадим Боровик также призвал не торопиться с глобальными выводами по поводу заявлений президента в Орше, заметив, что глава государства высказал «замечания по делу» по итогам анализа выполнения данных ранее поручений по развитию Оршанского района. По словам эксперта, стоит дождаться официальных решений, которые всегда принимаются на основе состояния кадрового реестра, мнений высокопоставленных чиновников, анализа работы должностных лиц, с учетом результатов работы каждого служащего, если таковые решения последуют.

"Не надо предварять решения главы государства по таким болевым вопросам… Это серьезный вопрос — перемены в правительстве, не надо на эту тему спекулировать. Любые решения, которые будут приняты главой государства, будут приняты в интересах оптимизации тех или иных управленческих структур", — сказал собеседник агентства.