Таджикистан и Узбекистан объединили усилия в противодействии стихии

Таджикистан и Узбекистан обсудили способы предотвращения чрезвычайных происшествий и меры защиты населения — первое заседание межведомственной коллегии прошло в Душанбе, передает телеканал «МИР 24».

«По географическим данным Таджикистан и Узбекистан имеют единый рельеф, и стихийные бедствия, которые происходят, едины. Для их предотвращения и подготовки населения в этой сфере двух стран очень важно иметь взаимодействие и начать сотрудничество», — отметила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

Стороны подписали ряд документов о сотрудничестве.

Следующее заседание пройдет в 2019 году в Узбекистане.

Рабочая поездка узбекской делегации продолжается. В среду спасатели двух стран посетят озеро Сарез на Памире, где существуют риски прорыва и оползней.

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