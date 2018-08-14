Ещё
Таджикистан и Узбекистан объединили усилия в противодействии стихии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таджикистан и Узбекистан объединили усилия в противодействии стихии 

Мир24 28 минут назад
Таджикистан и Узбекистан обсудили способы предотвращения чрезвычайных происшествий и меры защиты населения — первое заседание межведомственной коллегии прошло в Душанбе, передает телеканал «МИР 24».
«По географическим данным Таджикистан и Узбекистан имеют единый рельеф, и стихийные бедствия, которые происходят, едины. Для их предотвращения и подготовки населения в этой сфере двух стран очень важно иметь взаимодействие и начать сотрудничество», — отметила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.
Стороны подписали ряд документов о сотрудничестве.
Следующее заседание пройдет в 2019 году в Узбекистане.
Рабочая поездка узбекской делегации продолжается. В среду спасатели двух стран посетят озеро Сарез на Памире, где существуют риски прорыва и оползней.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
За «пофигизм»: Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве Лукашенко поздравил президента Пакистана с Днем независимости Историческая встреча: что обсудит «каспийская пятерка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар Эрдогана по Трампу, «пощечина» Петросяну и другие события дня7
США устроили провокацию у Крымского моста713
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей74
Лукашенко разнес кабинет
Кто из российских звезд отказывается выступать в Крыму101
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение