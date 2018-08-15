Международные соревнования снайперов «Золотая сова — 2018» пройдут в Казахстане 20-25 августа

Астана , 14 августа / Синьхуа / — 20-25 августа на базе учебного центра «Спасск» в Карагандинской области пройдут международные соревнования снайперов «Золотая сова». Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана

Мастера одного выстрела померятся силами в стрельбе по различным мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности в дневное и ночное время суток.

Предстоящие соревнования станут самыми масштабными в истории проведения этого турнира с 2008 года. —0—