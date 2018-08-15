Астана, 14 августа /Синьхуа/ — 20-25 августа на базе учебного центра «Спасск» в Карагандинской области пройдут международные соревнования снайперов «Золотая сова». Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.
За кубок «Золотая сова» сразятся лучшие стрелки из 11 стран — Афганистана, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Пакистана и России. В качестве наблюдателей на соревнования приглашены представители США, ОАЭ, Республики Корея и Турции.
Мастера одного выстрела померятся силами в стрельбе по различным мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности в дневное и ночное время суток.
Предстоящие соревнования станут самыми масштабными в истории проведения этого турнира с 2008 года. —0—