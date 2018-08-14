«Ведут себя варварски»: за что Лукашенко требует денег от Москвы

Белорусский руководитель Александр Лукашенко в резкой форме раскритиковал Россию за невыполнение своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — подчеркнул Лукашенко (цитата по «Белта»).

Очередные нападки Минска в сторону Москвы происходят в условиях нового витка санкционного давления со стороны США . В белорусском руководстве уверены, что Кремль не пойдет на политическое обострение со своим союзником и выполнит все условия официального Минска. Такая тактика не раз приводила к успеху.

В числе возможных вопросов скорой встречи двух президентов будет обсуждение компенсации выпадающих доходов в связи с проведением Россией налогового маневра в нефтяной отрасли. Лукашенко уверен, что Москва компенсирует все потери белорусского бюджета.

Предполагается, что в 2019—2024 годах вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30 до 0% и одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на величину снижения экспортных пошлин. Налоговый маневр приведет к повышению цен российской нефти для Белоруссии фактически до мирового уровня, что ударит по марже нефтепеработки. Российский бюджет сейчас теряет около $3 млрд в год из-за поставок нефти в Белоруссию на льготных условиях. Предварительные потери белорусского бюджета в ближайшие 5 лет могут составить около 4% ВВП республики.

На 2017−2018 годы Минск и Москва согласовали поставки нефти в объеме 24 млн тонн в год. Белорусские НПЗ получают 18 млн тонн на переработку, а за недопоставленные 6 млн т Россия компенсирует в белорусский бюджет выпадающие доходы от экспортной пошлины (так называемая перетаможка). Также Белоруссия получает в свой бюджет весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты. В 2017 году сумма зачислений составила более $600 млн Анонсированное сокращение поступлений в белорусский бюджет приходится на очередной избирательный цикл. В 2019-2020 году в Белоруссии должны состояться парламентские и президентские выборы. Пока нет видимых признаков и причин, что Александр Лукашенко добровольно откажется возглавить республику в 6-й раз. Накопленная в белорусском обществе усталость от четвертьвековой несменяемости власти потребуют чрезвычайно высокой мобилизации госаппарата, спецслужб и значительных денежных вливания для сдерживания протестного электората. В случае сокращения финансовой помощи со стороны Москвы Белоруссия может столкнуться с серьезными сложностями во время выборов.

В среднесрочной перспективе стоит ожидать сохранения текущего уровня зависимости белорусской экономики от российской нефти и субсидий. Подобная практика ведет к росту расходов российского бюджета на дотирование и кредитование белорусской экономики. Получаемые со стороны России субсидии направляются не на модернизацию и создание новых производств, а на решение социальных вопросов, повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, регулирование валютного курса, содержание многочисленных резиденций и дворцов белорусского руководства.

Россия через интеграционные образования пытается стимулировать белорусское правительство к проведению экономических реформ и тем самым стремится сокращать и даже ликвидировать субсидирование белорусской экономики. В 2016 году Евразийский фонд одобрил кредит Минску на $2 млрд К настоящему времени заморожено перечисление $400 млн в связи с тем, что белорусское правительство не выполняет условия по приватизации, сокращению перекрестного субсидирования, ликвидации государственного регулирования цен и ряд других условий.

В этой связи российское правительство должно оценить целесообразность перехода от энергетических дотаций белорусской экономики к предоставлению единовременных кредитов под определенные условия. Особенно важно перейти к реализации такого сценария в связи с возникающими сложностями механизма взаимодействия участников ЕАЭС и требованием официального Минска перенести все переговоры на двустороннюю основу.

Перспективными для Белоруссии направлениями сотрудничества с Россией являются использование кредитных ресурсов для модернизации энергетики, в том числе передача «Газпрому» внутрибелорусских газовых сетей, расширение транзитного потенциала и совместная разработка месторождений. Представляется важным для экономик двух стран сделать ставку на сокращение экспорта сырьевых товаров, развивать переработку углеводородов на своей территории, а также создать возможности для экспорта энергии в преобразованном виде, осваивая производство для экспорта энергоемких товаров с высокой долей добавленной стоимости.

Москва придает важное геополитическое значение евразийской интеграции, но при этом не имеет внятной стратегии и системной работы по Белоруссии. В Минске уверены, что Кремль пойдет на уступки ради сохранения стабильности в Белоруссии без каких-либо серьезных обязательств.