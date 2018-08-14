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На Украине арестован белорус, воевавший под руководством Гиви
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На Украине арестован белорус, воевавший под руководством Гиви 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
В ноября 2014 года 30-летний гражданин Белоруссии вступил в ряды вооруженных сил ДНР. Получив звание старшего сержанта, мужчина начал военную службу в 1 отдельном танковом батальоне «Сомали» в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение.
Как отмечается, он принимал участие в ведении боевых действий против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой области: в частности, участвовал в боях за Донецкий аэропорт аэропорта в 2015 году.
В 2015 году гражданин Белоруссии покинул службу, а в 2017 году вернулся и был зачислен в одну из воинских частей ДНР.
10 августа 2018 мужчина прибыл на территорию Украины, где был задержан.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
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