Лукашенко уволил двух министров и объявил служебное несоответствие секретарю совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправить в отставку глав минпрома и минстройархитектуры, а также объявил о полном служебном несоответствии председателю Госкомвоенпрома и госсекретарю совбеза. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Данные перестановки президент поручил провести во время совещания по комплексному развитию Оршанского района. Лукашенко поручил «немедленно» отправить в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного

" [Олегу] Двигалеву [председатель госкомвоенпрома] и [Станиславу] Засю [секретарь совета безопасности] — полное служебное несоответствие", — добавил белорусский президент.

Он подчеркнул, что если ему лично не доложат о состоянии каждого предприятия, то он «пойдет туда же».