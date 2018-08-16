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Лукашенко уличили во лжи об отставке министров
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Лукашенко уличили во лжи об отставке министров 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уволенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко министры промышленности Виталий Вовк и архитектуры и строительства Анатолий Черный продолжают работать.
Спустя сутки после объявления Лукашенко об отставке министров, ничего не изменилось, передает белорусское Naviny.by.
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«Пока министр работает. Мы же еще не видели никаких документов насчет его отставки. А кто его заменит и когда… наверное мы с вами одновременно это узнаем», — сказали в министерстве архитектуры и строительства.
Вовк сам рассказал журналистам, что находится на работе.
«Документов об увольнении и новом назначении пока нет», — сказал он.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил взбучку членам правительства, заявив об увольнении министров промышленности и архитектуры страны, а также объявив полное служебное несоответствие председателю госкомвоенпрома и госсекретарю совета безопасности.
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