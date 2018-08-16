Лукашенко уличили во лжи об отставке министров

Спустя сутки после объявления Лукашенко об отставке министров, ничего не изменилось, передает белорусское Naviny.by

«Пока министр работает. Мы же еще не видели никаких документов насчет его отставки. А кто его заменит и когда… наверное мы с вами одновременно это узнаем», — сказали в министерстве архитектуры и строительства.

Вовк сам рассказал журналистам, что находится на работе.

«Документов об увольнении и новом назначении пока нет», — сказал он.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил взбучку членам правительства, заявив об увольнении министров промышленности и архитектуры страны, а также объявив полное служебное несоответствие председателю госкомвоенпрома и госсекретарю совета безопасности.