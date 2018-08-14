Лукашенко предостерег органы власти от формализма и волокиты

Служебные командировки белорусского лидера редко обходятся без «показательной порки». Вот и 14 августа на совещании, посвященном выполнению поручений по комплексному развитию Оршанского района, Лукашенко предостерег местное руководство от самоуспокоенности и очковтирательства, в результате которых работа на местах порой «скатывается к формализму и волоките», передает его пресс-служба.

Президент неоднократно обращал внимание республиканской власти, что выполнение заданий по развитию региона — показатель эффективности работы правительства и местных руководителей. Он напомнил, что еще год назад поручал правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района. Задача заключалась в том, чтобы темпы его роста были, как минимум, выше средних по области. Кроме того, требовалось наладить системную работу всех органов управления, которая стала бы примером для других средних городов Беларуси

Накануне, как уже информировал «СОЮЗ», Лукашенко посетил несколько оршанских предприятий, в том числе, инструментальный завод, мясоконсервный комбинат, «Оршаагропроммаш» и «Технику связи» в городе Барань . Здесь ему докладывали о финансово-экономических показателях каждой из организаций, хозяйственной деятельности и перспективах работы. Затем глава государства ознакомился с организацией технологических процессов на заводах.

Н а совещании президент подробно остановился и на проблемах трудовых ресурсов региона, отметив, что «это вопрос не только Орши. Это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Нельзя допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях».

Ограничивая строительство в столице страны и областных центрах, нужно развивать районные центры, городские поселки и средние города, убежден Лукашенко. По его словам, руководство РБ в сельском хозяйстве уже определило направление, по которому надо идти — создание агрогородков. Таких центров в Беларуси уже одиннадцать, и в них проживает 15% населения республики.

Президент считает, что «правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе, определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Но этого не было сделано», — констатировал он.

Если какие-то из поставленных целей и достигаются, то только в ручном режиме, вынужден был признать президент. А системные точки роста, по его мнению, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, «не определены, либо неэффективны».

Более того, Лукашенко обратил внимание на то, что «не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района». А к ним он отнес практически все предприятия, которые размещены в Оршанском регионе. Они нуждаются в серьезной модернизации.

Судя по итогам вчерашней встречи в трудовых коллективах, президент сделал вывод, что «все члены правительства, которые были здесь, научились объясняться, но не выполнять. Поэтому тема сегодняшнего разговора — результат», — сказал Лукашенко. По его словам, ориентиром, прежде всего, должен являться уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе он значительно ниже, чем в среднем по Витебской области. И, обращаясь к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу, с горечью признал, что его регион «по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. Даже ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из Витебской области», — констатировал глава Беларуси. И это при том, что все вносимые на рассмотрение президента предложения по выделению финансирования, решения оргвопросов поддерживались оператвино.

Лукашенко поинтересовался, какая реальная ситуация на базовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять поставленные задачи. «Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Поэтому требую ответа на вопрос, почему формализованные главой государства решения провалены», — заявил белорусский лидер. И не пытайтесь «нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов», — предупредил чиновников президент.