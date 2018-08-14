Лукашенко поздравил президента Пакистана с Днем независимости 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Пакистана Мамнуна Хусейна с национальным праздником — Днем независимости, сообщает телеканал МИР 24.
«Для каждой страны суверенитет является главным символом свободной и мирной жизни, внутренней стабильности, фундаментом для расцвета и плодотворного развития во всех отраслях. В Беларуси высоко оценивают те успехи и прогресс, которые были достигнуты пакистанским народом за период независимости», — говорится в поздравлении президента.
Лукашенко также отметил динамичное расширение отношений между Беларусью и Пакистаном. По его мнению, взаимные уважение, доверие будут и в дальнейшем содействовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов.
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