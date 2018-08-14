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МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в Ташкенте офиса «Талибана»
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МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в Ташкенте офиса «Талибана» 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Ташкент, 14 августа /Синьхуа/ — МИД Узбекистана опроверг информацию об открытии политического офиса движения «Талибан» в Ташкенте, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на представителя министерства.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов сообщило, что движение открыло политический офис в столице Узбекистана. Единственное официальное представительство движения «Талибан» находится на территории Катара.
На прошлой неделе МИД Узбекистана сообщил, что представители «Талибана» 7-10 августа провели переговоры в Ташкенте, обсуждались перспективы афганского урегулирования. —0—
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