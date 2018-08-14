Президент Беларуси подверг жесткой критике уровень развития производственной сферы в Оршанском районе

Минск , 13 августа / Синьхуа / — Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти, руководства отраслей и предприятий по развитию производственной сферы в Оршанском районе во время посещения данного региона. Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

Основное внимание глава государства уделил развитию производственной сферы, в первую очередь проблемных предприятий. А. Лукашенко за день посетил четыре организации, в числе которых был и Оршанский инструментальный завод. —0—