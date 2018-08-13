Казахстан и Туркменистан обменялись ратификационными грамотами Договора о стратегическом партнерстве 

Астана, 13 августа /Синьхуа/ — На полях саммита глав прикаспийских государств в городе Актау в воскресенье состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД республики.
Договор был подписан 18 апреля 2017 года в Астане президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Документ выводит двусторонние отношения на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу и актуальным потребностям казахстанско-туркменского сотрудничества. —0—