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Президент Казахстана анонсировал принятие «исторического решения» по Каспию
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Президент Казахстана анонсировал принятие «исторического решения» по Каспию 

Говорит Москва 11 августа 2018
Президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана встретятся завтра в Актау и проведут переговоры по определению правового статуса Каспийского моря. Решение по этому вопросу обсуждалось более 20 лет.
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