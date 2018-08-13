Министерства связи России и Беларуси обсудили отмену роуминга 

Белорусские связисты пояснили, что «вся дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться по одобренному совместному плану ее реализации». Документ был рассмотрен на заседании коллегий министерства связи и информатизации РБ и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которое прошло в минувшую пятницу, 10 августа, в Смоленске.
Специалисты смогли детально рассмотреть на переговорах, в частности, развитие взаимодействия по транзиту через Беларусь телефонного трафика между РФ и Евросоюзом. Кроме того, «были обсуждены и вопросы дальнейшей гармонизации структуры отношений белорусских и российских операторов для повышения доступности услуг связи в роуминге на территории Союзного государства», — сообщили в министерстве.
Стоит напомнить, что с инициативой об отмене роуминга между двумя государствами выступила еще летом прошлого года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Ее инициативу поддержал президент РБ Александр Лукашенко.
Сам законопроект об отмене роуминга с соседней страной был внесен в Госдуму 10 июля 2017 года. Весной текущего года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота информировал СМИ, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга уже происходят.