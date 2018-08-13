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Москва и Минск подготовили дорожную карту по отмене роуминга
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Москва и Минск подготовили дорожную карту по отмене роуминга 

Rambler News Service 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Коллегии Минкомсвязи России и Минсвязи Беларуси подготовили дорожную карту по отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Минсвязи Беларуси по итогам совместного заседания в Смоленске, которое прошло в пятницу.
«Один из ключевых вопросов, рассмотренных на коллегии — план действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в Дорожной карте», — сообщила пресс-служба.
В сообщении уточняется, что в результате реализации договоренностей ожидается снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, а также увеличение деловой и туристической активности.
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