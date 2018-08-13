Москва и Минск подготовили дорожную карту по отмене роуминга

Коллегии Минкомсвязи России и Минсвязи Беларуси подготовили дорожную карту по отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Минсвязи Беларуси по итогам совместного заседания в Смоленске, которое прошло в пятницу.

«Один из ключевых вопросов, рассмотренных на коллегии — план действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в Дорожной карте», — сообщила пресс-служба.

В сообщении уточняется, что в результате реализации договоренностей ожидается снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, а также увеличение деловой и туристической активности.